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08 Липень 2018, Київ 00:36
Новини | Міжнародні

Лікарня Солсбері: поліцейський звернувся по допомогу через «Новачок»

Рятувальники в Еймсбері обгородили кілька будівель після того, як стало відомо про нове отруєння «Новачком»

Лікарня британського Солсбері заявляє, що за медичною допомогою до них звернувся поліцейський у зв’язку з нещодавнім новим отруєнням двох людей нервово-паралітичною речовиною «Новачок», що була застосована і в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки в березні.

Речник лікарні 7 липня повідомив, що поліцейський здасть тести у зв’язку з «інцидентом в Еймсбері».

«Підстав припускати, що існує якийсь ризик для ще когось у лікарні, немає», – йдеться в заяві, поширеній поліцією Солсбері.

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У лікарні додали, що за допомогою медиків після інциденту звернулися декілька людей, але лікування вони не потребували.

Британська поліція 5 липня заявила, що двоє британців, 45-річний чоловік і 44-річна жінка, були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» після контакту із «зараженим предметом». Це сталося наприкінці червня в Еймсбері, розташованому за близько 10 кілометрів від Солсбері, де в березні отруїли Скрипалів.

Дон Стерджесс і Чарлі Роулі доправили до лікарні в Солсбері. Там же лікувалися свого часу Скрипалі.

Поліція попередила про заходи підвищеної безпеки і виставила кордони в Солсбері і Еймсбері в місцях, де пара з’являлася до отруєння.

Юлія Скрипаль вперше після отруєння з’явилася перед камерами (відео)
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Юлія Скрипаль вперше після отруєння з’явилася перед камерами (відео)

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Отруєння Сергія і Юлії Скрипалів привело до найбільшого дипломатичного конфлікту між Росією і Великою Британією за останнє десятиліття. Лондон звинуватив Москву в нападі. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про вислання 23 російських дипломатів, а також про посилення законодавства, яке стосується шпигунства. До санкції приєдналися інші держави, загалом із країн Заходу були вислані понад півтори сотні російських дипломатів.

Росія звинувачення відкидала і у відповідь також вислала дипломатів.

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