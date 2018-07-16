Британські слідчі підозрюють ГРУ Росії в отруєнні Скрипалів – NYT

Британські слідчі підозрюють співробітників Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил Росії у замаху на Сергія і Юлію Скрипалів, пише видання The New York Times, посилаючись на дані чиновників Британії і США.

«Британські слідчі вважають, що атака на Скрипалів у Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» 4 березня була проведена колишніми або діючими співробітниками ГРУ», – йдеться у повідомленні.

Джерело в керівництві США зазначило, що правоохоронці невдовзі зможуть назвати конкретних людей, які провели операцію з отруєнням.

Водночас слідчі не виключають можливості того, що за отруєнням може стояти інша російська спецслужба чи приватна структура.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в британському Солсбері на початку березня. Лондон заявляє, що за замахом стоїть Кремль, а для отруєння використовувалася розроблена в Росії бойова отрута «Новачок». Москва відкидає звинувачення.

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Скрипалів після тривалого лікування вже виписали з лікарні, де вони перебувають зараз – невідомо.

13 липня у США Велике журі також висунуло звинувачення 12 співробітникам Головного розвідувального управління Збройних сил Росії у справі про втручання у вибори президента США в 2016 році.