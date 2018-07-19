Британська поліція ідентифікувала підозрюваних в отруєнні Скрипалів – ЗМІ

Британські слідчі вважають, що їм вдалося встановити осіб, відповідальних за отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, повідомляє 19 липня Press Association (PA).

Видання цитує неназване джерело, близьке до слідства. За його даними, до замаху на вбивство причетні декілька росіян. Джерело уточнює, що особи підозрюваних були підтверджені перехресними перевірками, і що йдеться про більше ніж одного підозрюваного.

Офіційно британські правоохоронці цю інформацію не коментують.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в британському Солсбері на початку березня. Лондон заявляє, що за замахом стоїть Кремль, а для отруєння використовувалася розроблена в Росії бойова отрута «Новачок». Москва відкидає звинувачення. Скрипалів уже виписали з лікарні, про їхнє нинішнє місце перебування не повідомляють.

30 червня двох британців, 44-річну Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі, виявили без свідомості у критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію.

Невдовзі Стерджесс померла в лікарні. Роулі перебуває в тяжкому стані.

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Попередні висновки британського слідства полягають у тому, що причиною смерті Дон Стерджесс був «Новачок» – та ж нервово-паралітична речовина, яка була використана для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Поліцейські, які ведуть розслідування, повідомляли, що «Новачок» виявили у «невеликій пляшечці» в квартирі Чарльза Роулі.

Організація за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) 18 липня оголосила, що збирає зразки для визначення речовини, яка, за даними слідства, спричинила загибель цього місяця британки в місті Еймсбері, а також серйозні проблеми зі здоров’ям у її партнера.