Британія: у Солсбері повідомили про новий інцидент з отруєнням

У британському місті Солсбері повідомили про розслідування нового інциденту з отруєнням.

«Маємо справу з інцидентом на Кас-стрит, Солсбері, за участі 30-річної людини», – поліція Вільтшира.

У повідомленні поліції спочатку зазначалося, що, «враховуючи інциденти в Солсбері й Еймсбері, застосовуються заходи для забезпечення суспільної безпеки».

Згодом поліція повідомила, що немає небезпеки ні для здоров’я потерпілого, ні ризику для громадськості.

За даними телеканал Sky News, новий інцидент стався біля ресторану, де Сергій та Юлія Скрипали обідали перед тим, як у них з’явилися симптоми отруєння.

Натомість у місцевій лікарні повідомили, що дослідження не підтвердили отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в британському Солсбері на початку березня. Лондон заявляє, що за замахом стоїть Кремль, а для отруєння використовувалася розроблена в Росії бойова отрута «Новачок». Москва відкидає звинувачення.

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Скрипалів після тривалого лікування вже виписали з лікарні, де вони перебувають зараз – невідомо.

30 червня британців 44-річна Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі виявили без свідомості у критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію.

Поліція з’ясовує, яким чином Стерджесс і Роулі могли отримати контакт із речовиною, відомою за російським кодовим позначенням «Новачок». 44-річна Дон Стерджесс​ померла. Роулі наразі залишається у лікарні – він вже не в критичному стані. Днями з ним поспілкувалася поліція.