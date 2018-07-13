Британська поліція заявила про виявлення пляшечки з «Новачком» – ЗМІ

Британська поліція виявила пляшечку, в якій ймовірно зберігався нервово-паралітичний агент «Новачок», яким отруїлась пара у Еймсбері, повідомило інформаційне агентство The Associated Press.

За його даними, зараз поліція намагається з'ясувати, чи саме цією речовиною отруїлись Сергій та Юлія Скрипалі.

Видання BBC уточнило, що знахідку виявили у будинку Чарлі Роулі ще 11 липня, а зараз лабораторний аналіз підтвердив, що там міститься нервово-паралітична речовина. Як пляшечка потрапила до Роулі, з’ясувати не вдалося.

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30 червня британців 44-річну Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі виявили без свідомості у критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію.

Поліція з’ясовує, яким чином Стерджесс і Роулі могли отримати контакт із речовиною, відомою за російським кодовим позначенням «Новачок». 44-річна Дон Стерджесс​ померла. Роулі наразі залишається у лікарні – він вже не в критичному стані. Днями з ним поспілкувалася поліція.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в британському Солсбері на початку березня. Лондон заявляє, що за замахом стоїть Кремль, а для отруєння використовувалася розроблена в Росії бойова отрута «Новачок». Москва відкидає звинувачення.