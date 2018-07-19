ОЗХЗ збирає зразки, щоб визначити речовину, яка вбила британку в Еймсбері

Організація за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) 18 липня оголосила, що збирає зразки для визначення речовини, яка, за даними слідства, спричинила загибель цього місяця британки в місті Еймсбері, а також серйозні проблеми зі здоров’ям у її партнера.

Британський уряд 13 липня звернувся до базованої в Гаазі міжнародної організації з проханням самостійно визначити, що це за речовина. Попередні висновки британського слідства полягають у тому, що причиною смерті Дон Стерджесс був «Новачок» –та ж нервово-паралітична речовина, яка була використана для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

ОЗХЗ повідомила, що її співробітники надішлють два окремі зразки до різних лабораторій і повідомлять Лондону про результати.

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30 червня двох британців, 44-річну Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі, виявили без свідомості у критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в британському Солсбері на початку березня. Лондон заявляє, що за замахом стоїть Кремль, а для отруєння використовувалася розроблена в Росії бойова отрута «Новачок». Москва відкидає звинувачення.