Брат потерпілого в Еймсбері: «Новачок» був у флаконі від парфумів

Нервово-паралітична речовина, якою були отруєні двоє жителів британського містечка Еймсбері, містилася у флаконі від парфумів, повідомив брат одного з потерпілих Метью Роулі в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

За словами брата, Чарлі Роулі, який все ще перебуває в тяжкому стані, розповів йому, що підібрав флакон, після чого він і його подруга Дон Стерджесс опинилися в лікарні. Стерджесс померла 8 липня.

Поліція не коментувала слова Метью Роулі. Раніше поліцейські, які ведуть розслідування, повідомляли, що «Новачок» виявили у «невеликій пляшечці» в квартирі Чарльза Роулі.

Зараз поліція намагається з’ясувати, чи є «Новачок», яким отруїлися Роулі і Стерджесс частиною тієї ж порції отрути, яку застосували для отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії 4 березня. Колишній співробітник ГРУ і його дочка після тривалого лікування були виписані з лікарні.

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За даними The New York Times, британські правоохоронні органи вважають, що за замахом на Скрипалів стоїть російська спецслужба ГРУ. Лондонська поліція «близька до визначення осіб, які, як вони вважають, провели операцію», пише газета з посиланням на британських і американських чиновників. При цьому слідчі не виключають, що за отруєнням Скрипалів можливо стоїть інша російська спецслужба або приватна структура. Москва причетність до замаху відкидає.

Після смерті Стерджесс міністр оборони Британії Ґевін Вільямсон звинуватив Москву в загибелі британки. Поліція завела кримінальну справу про вбивство. У Росії відкинули обвинувачення.