Разом із «Новачком» повернулася й дезінформація – East Stratcom

Дезінформація про отруєння «Новачком» у Великій Британії повертається. Про це розповідають у свіжому звіті дезінформації від стратегічної групи East Stratcom Force. Також у матеріалі звертають увагу на інцидент із блогером Ванессою Білі, яка, за словами авторів, є проросійським діячем.

Нервовий агент «Новачок», який раніше використали для отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на початку цього року, з'явився в Амесбері, недалеко від первісного місця знаходження в Солсбері, він забрав життя 44-річної Дон Стерджес.

Автори звіту від East Stratcom вважають, що подальший потік дезінформації з цього приводу став меншим сюрпризом, аніж сама трагедія.

«І російські державні канали, і офіційні облікові записи, пов'язані з Кремлем, негайно повернулись до поширення вже відомих наративів дезінформації, які були сформовані після першого отруєння «Новачком». І так само, як і тоді, ці наративи використовували, щоб заплутати, підірвати й поширити фальшиві звинувачення», – зазначають в огляді.

Автори звіту звертаються увагу на поширене твердження, що мова йде про «антиросійську істерію», що це «відволікало від зустрічі президента Трампа і Путіна» і що це «була провокація ворогів Росії». Також, Porton Down (британська військова науково-дослідна база) згадувалася як можливий злочинець цих інцидентів.

Альтернативні академії?

У звіті також розповідають про історію зі студентами літньої школи, проведеної відомим Уппсальським університетом. Дванадцять студентів журналістики з Тартуського університету (University of Tartu) перебували в університеті Уппсала в Швеції протягом тижня, з метою навчитись висвітлювати збройні конфлікти. Однією із викладачів була британський блогер Ванесса Білі (Vanessa Beeley). Російський та сирійський уряди називають її надійним джерелом і незалежним журналістом.

«Насправді, це відомий проасадівський і прокремлівський громадський діяч. Вона, наприклад, відвідувала регіони, контрольовані режимом Сирії, часто під наглядом сирійської армії», – розповідають у звіті.

За словами студентів і професорів з Естонії, Ванесса Білі керувалася деякими головними наративами прокремлівської дезінформації. Вона дискредитувала таку громадську організацію, як Human Rights Watch, заявляючи, що вона є сіоністською організацією, керованою Джорджем Соросом. Вона заявила, що СРСР, а пізніше Росія завжди працювали на мир у світі і що Крим легітимно вирішив бути російським. І вона назвала організацію «Білі каски» терористичною організацією і стверджувала, що хімічної атаки в місті Дума в Сирії не було.

ЗМІ Швеції писали про інцидент, який підштовхнув до офіційного вибачення від університету, в якому заявили, що вони не знали, що Білі було запрошено як координатора курсу і що в її лекції вона висловила ненаукові погляди.

У звіті звертають увагу, що Ванесса Білі також регулярно з'являється у російських державних ЗМІ. На думку авторів, цей інцидент демонструє, що існує потреба в тому, щоб академічні установи були пильними щодо проблеми дезінформації й захисту цілісності навчальних закладів.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, – а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ та які визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.