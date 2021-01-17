Росія: літак з Навальним приземлився в аеропорту «Шереметьєво»

Літак з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним приземлився в аеропорту «Шереметьєво» поблизу столиці Росії Москви, свідчать дані порталу Flightradar24.

Борт приземлився приблизно о 20:12 за місцевим часом (19:12 за Києвом).

Спершу літак мав прибути до аеропорту «Внуково», де відбувалися затримання прихильників політика. Згодом пункт призначення змінили на «Шереметьєво». За даними сервісу Google Maps, відстань між аеропортами становить близько 55 кілометрів.

За даними онлайн-табло аеропорту «Внуково», на «Шереметьєво» перенаправили ще кілька рейсів.

Кореспондент Російської служби Радіо Свобода під час прямої трансляції звертав увагу на складні погодні умови. У Москві зараз 22 градуси морозу.

Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня 2020 року – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 17 січня опозиціонер вилетів з Берліна до Москви.

Федеральна служба виконання покарань Росії заявляла, що має намір затримати Навального, який був оголошений нею в розшук за підозрою в невиконанні зобов’язань, пов’язаних із його умовним терміном. ФСВП направила клопотання до суду про заміну умовного терміну Навального на реальний.

Крім того, йшлося про порушення кримінальної справи проти Навального за статтею про шахрайство, проте неясно, оголошувався він у цій справі в розшук і чи може бути затриманий.

Навальний був отруєний 20 серпня. Німецькі експерти й фахівці з інших країн знайшли в його організмі сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Російський опозиціонер лікувався, а потім проходив реабілітацію в Німеччині. Він стверджує, що до отруєння причетна російська влада, а отруїли його, ймовірно, співробітники ФСБ.

Розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, опубліковане в грудні, вказує на причетність російських спецслужб до отруєння. Влада Росії це заперечує.