Навальний летить до Росії: в аеропорту затримують людей

В аеропорту «Внуково» поблизу столиці Росії Москви затримують людей. Туди має прилетіти борт з опозиціонером Олексієм Навальним.

Серед затриманих – співробітники організації «Фонд боротьби з корупцією» Любов Соболь та Руслан Шаведдінов, а також брат Олексія Навального Олег. Причина затримання наразі незрозуміла.

Згодом в аеропорт зайшли співробітники ОМОНу (загону мобільного оперативного призначення), які почали відтісняти людей з приміщення аеропорту на вулицю.

Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня 2020 року – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 17 січня він вилетів до Москви.

Федеральна служба виконання покарань Росії заявляла, що має намір затримати Навального, який був оголошений нею в розшук за підозрою в невиконанні зобов’язань, пов’язаних із його умовним терміном. ФСВП направила клопотання до суду про заміну умовного терміну Навального на реальний.

Крім того, йшлося про порушення кримінальної справи проти Навального за статтею про шахрайство, проте неясно, оголошувався він у цій справі в розшук і чи може бути затриманий.

Навальний був отруєний 20 серпня. Німецькі експерти й фахівці з інших країн знайшли в його організмі сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Російський опозиціонер лікувався, а потім проходив реабілітацію в Німеччині. Він стверджує, що до отруєння причетна російська влада, а отруїли його, ймовірно, співробітники ФСБ.

Розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, опубліковане в грудні, вказує на причетність російських спецслужб до отруєння. Влада Росії це заперечує.