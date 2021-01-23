У Росії проходять акції на підтримку Навального – трансляція

У містах Росії в суботу, 23 січня, проходять акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, затриманого на місяць після повернення в Росію.

Журналісти Радіо Свобода стежать за протестами в Росії наживо, разом з експертами обговорюють, як ці події можуть вплинути на політичну ситуацію в Україні.

Акції вже відбулися щонайменше у 13 великих містах, в тому числі Хабаровську, Южно-Сахалінську, Якутську.

За даними «ОВД-Инфо», у тринадцяти містах станом на 10-ту ранку за київським часом поліція затримала принаймні 48 осіб, в тому числі одного неповнолітнього.

Як зазначає російська служба Радіо Свобода, серед затриманих – журналісти, які висвітлюють події. На акції в Благовєщенську затриманий кореспондент, який співпрацює з проєктом Радіо Свобода Сибирь.Реалии, Андрій Афанасьєв. Він прийшов на захід за завданням редакції, щоб висвітлювати його. Співробітники поліції проігнорували його прескарту.

Акції протесту в суботу заплановані в десятках великих міст Росії, в тому числі – у Москві. Там неузгоджена з місцевою владою акція має відбутися в центрі міста на Пушкінській площі. Напередодні вона була перекрита, в суботу міська влада почала там перекладати плитку, повідомляють місцеві ЗМІ.

Крім учасників акцій поліція превентивно затримує опозиційних активістів і співробітників регіональних штабів прихильників Навального, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Соцмережі блокують частину повідомлень із закликами прийти на мітинги або інформацією про місця їх проведення. Влада попереджає про відповідальність для учасників несанкціонованих заходів.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про залучення підлітків в протиправні дії. У Татарстані порушено справу про заклики до масових заворушень.

Неприпустимими мітинги назвали і в Кремлі.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі та критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки умовно засудженого. Ідеться про вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок був ухвалений з порушенням прав Навального.