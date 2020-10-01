Узбекистан зняв заборону на міжнародні перевезення, запроваджену в середині березня з метою сповільнити поширення коронавірусного захворювання COVID-19.

Згідно з рішенням урядової комісії, з 1 жовтня будуть відновлені всі міжнародні авіарейси, залізничне й автомобільне сполучення до Узбекистану і з країни.

Від 1 жовтня людей, які в’їжджають в Узбекистан через автомобільні контрольно-пропускні пункти на кордоні з Казахстаном, Туркменистаном, Таджикистаном і Афганістаном, будуть пропускати з ПЛР або експрес-тестом і відправляти на 14 днів для проходження карантину в готелі або вдома.

Осіб, які перебували в «зеленій» зоні останні 14 днів (Китай, Таїланд, Малайзія, Південна Корея, Грузія, Угорщина, Фінляндія, Латвія, Австрія і Японія), вільно пропускатимуть на територію Узбекистану.

Ті, хто прибув із «жовтих» зон (крім Азербайджану, Білорусі, ОАЕ і країн Євросоюзу, Великобританії та Іспанії) і «червоних» країн (всі інші країни), зможуть в’їхати на територію Узбекистану з довідкою про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години.

З осіб, які прибувають в Узбекистан, братимуть розписки щодо обов’язкового перебування в готелі або на домашньому карантині протягом 14 днів.

З метою запобігання поширенню коронавірусу Узбекистан з 16 березня зупиняв усі польоти за кордон.

Станом на 1 жовтня в Узбекистані зареєстрували майже 57 тисяч випадків COVID-19, 471 людина померла, понад 53 тисячі людей одужали.