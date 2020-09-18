Узбекистан із 1 жовтня відкриває кордони

Із 1 жовтня Узбекистан знімає обмеження на в’їзд до країни і виїзд авіаційним, залізничним та автодорожнім транспортом із дотриманням карантинних та санітарно-гігієнічних правил, повідомляє телеканал «Настоящее время».

Таке рішення ухвалила Спеціальна республіканська комісія з боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19 в Узбекистані.

Для людей, які прибуватимуть до Узбекистану авіатранспортом і залізницею, як і раніше, діятимуть вимоги тимчасової інструкції від 31 серпня. Громадяни, які їдуть з Казахстану, Туркменистану, Таджикистану та Афганістану через автодорожні пункти пропуску, мають здати ПЛР-тест на коронавірус, експрес-тест або тест на антитіла, після цього їх направлять на 14-денний карантин до готелю або додому.

За офіційними даними на ранок 18 вересня, всього в країні з населенням 33 мільйони людей зафіксували 49 761 випадок зараження коронавірусною інфекцією, від ускладнень, пов’язаних із COVID-19, померли 415 людей.