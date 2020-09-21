В Узбекистані через COVID-19 помер віце-прем’єр

Віце-прем’єр-міністр Узбекистану Уктам Барноєв помер 20 вересня від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19, повідомило офіційне агентство УзА.

Барноєв із лютого відповідав в уряді за аграрну і продовольчу сферу, а до цього очолював Бухарську область. Про те, що він лікувався від COVID-19, було відомо понад півтора місяця, телеграм-канал Koronavirusinfouz повідомляв про це ще 30 липня.

За даними Kun.Uz, вже хворіючи на COVID-19, чиновник мав інсульт, після чого був відправлений на лікування до Німеччини, де і помер.

Перший в Узбекистані випадок COVID-19 офіційно був виявлений 15 березня. Станом на 20 вересня число зареєстрованих випадків склало понад 51 тисячу, померли 429 пацієнтів.