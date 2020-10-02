Кількість нових випадків COVID-19 росте третій день поспіль – РНБОУ

В Україні третю добу поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 1 жовтня було виявлено 4633 хворих. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли від COVID-19 напередодні 68 людей, про тих, хто одужав, даних немає.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській області (460) та Києві (447).

Загалом, станом на ранок 2 жовтня, в Україні виявили 217 661 випадок захворювання на COVID-19, померла 4261 людина, 94 443 одужали.