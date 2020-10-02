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02 жовтня 2020, Київ 16:12
Новини | Коронавірус

Голова «Нафтогазу» захворів на COVID-19

«Почуваюся добре, сподіваюся, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий», – написав Коболєв

Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що захворів COVID-19. Він написав про це у фейсбуці 2 жовтня.

«Почуваюся добре, сподіваюся, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Всі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн… На час моєї самоізоляції виконувати мої обов’язки буде Сергій Перелома», – написав Коболєв.

Він додав, що 1 жовтня прилетів із відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. «Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував», – додав Коболєв.

В Україні третю добу поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 1 жовтня було виявлено 4633 хворих.

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