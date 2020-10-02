Голова «Нафтогазу» захворів на COVID-19

Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що захворів COVID-19. Він написав про це у фейсбуці 2 жовтня.

«Почуваюся добре, сподіваюся, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Всі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн… На час моєї самоізоляції виконувати мої обов’язки буде Сергій Перелома», – написав Коболєв.

Він додав, що 1 жовтня прилетів із відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. «Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував», – додав Коболєв.

В Україні третю добу поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 1 жовтня було виявлено 4633 хворих.