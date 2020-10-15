Понад 7 тисяч працівників звільнилися з лікарень Києва від початку року – Кличко

За останні дев’ять місяців із медзакладів Києва звільнилися понад сім тисяч працівників, повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 15 жовтня.

«Майже половина з них – технічні робітники, не медики. Та, на жаль, є й відтік медичних кадрів. Навіть в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників. Наприклад, Київ виплачує медикам надбавку до заробітної плати з міського бюджету. На 9 місяців цього року столиця виділила на ці видатки майже один мільярд гривень. Причини звільнення медиків – різні. Однією з вагомих причин є і пандемія. В ситуації стрімкого поширення вірусу, багато тих медпрацівників, які належать до груп ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і залишили роботу», – сказав Кличко.

Він додав, що є й інші причини «немалої кількості» вільних вакансій у столичних медзакладах, яких зараз майже 7,5 тисячі. Зокрема, за словами мера, причиною цього є й те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням (лікарі і середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень. Вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували в 2017 році.

«Тобто студенти набувають освіту за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а потім обирають роботу на свій розсуд. Наприклад, цього року зі столичних коледжів випустилися 557 випускників-бюджетників. І тільки 207 із них пішли працювати в комунальні лікарні медсестрами. Така ж ситуація і з молодими лікарями», – сказав Кличко.

Мер Києва висловив переконання, що така ситуація не влаштовує й інші регіони, і закликав уряд виправити її: внести зміни до нормативно-правових актів і врегулювати питання працевлаштування випускників медичних навчальних закладів, які навчалися за державні й місцеві кошти.

«Бо в нинішній ситуації ми ризикуємо підірвати систему охорони здоров’я відсутністю кваліфікованих кадрів. Та й будь-яких кадрів взагалі! Така ж ситуація, наприклад, і в сфері освіти», – сказав Кличко.

За даними МОЗ, від початку пандемії станом на 7 жовтня в Україні від COVID-19 померли 132 медичних працівники. Усього COVID-19 уразив майже 17 тисяч медичних працівників.

В Україні за останню добу виявили 5062 нові випадки COVID-19, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони.



Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 281 239 випадків хвороби. Одужали 119 650 людей, померли – 5 302.