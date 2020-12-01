В Україні виявили понад 12 тисяч нових випадків COVID-19 за добу, померла 221 людина – Степанов

В Україні минулої доби, 30 листопада, виявили 12 498 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 586 дітей і 646 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 1 470 людей, 221 людина померла. 10 023 особи одужали. Було зроблено 62 327 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та ЛЬвівській (813) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 745 123 людини, 355 172 – одужали, померли – 12 548.

У світі, станом на 1 грудня, виявили понад 63 мільйона інфікованих коронавірусом, померли понад 1,4 мільйона людей, одужали більш ніж 40 мільйонів.