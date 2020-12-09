В Україні за минулу добу виявили 12 585 випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 12 585 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

«Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 281 особа; летальних випадків – 276; одужало – 14 554 особи», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 845 343 людей, одужали – 451 118, померли – 14 204.