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28 грудня 2020, Київ 18:58
Фотогалереї

Новорічні ялинки в світі: де і як вбрали лісових красунь до свят – фоторепортаж

До новорічних свят в різних країнах світу вже вбрали лісових красунь. Як вони виглядають, дивіться у підбірці фото від Радіо Свобода.
Брюссель, Бельгія.&nbsp;Ялинка в столиці європейської політики розташована в одному з найкрасивіших історичних місць міста, на центральній площі Гран-Плас
1 Брюссель, Бельгія. Ялинка в столиці європейської політики розташована в одному з найкрасивіших історичних місць міста, на центральній площі Гран-Плас
Лондон, Великобританія. Невід&#39;ємний новорічний атрибут встановили традиційно на Трафальгарській площі.&nbsp;Дерево є щорічним подарунком Великобританії від Норвегії, який дарується як символ дружби та співпраці між двома країнами
2 Лондон, Великобританія. Невід'ємний новорічний атрибут встановили традиційно на Трафальгарській площі. Дерево є щорічним подарунком Великобританії від Норвегії, який дарується як символ дружби та співпраці між двома країнами
Будапешт, Угорщина. Пишна ялинка вкрита синьою підсвіткою стоїть біля будівлі парламенту на площі Лайоша Кошута
3 Будапешт, Угорщина. Пишна ялинка вкрита синьою підсвіткою стоїть біля будівлі парламенту на площі Лайоша Кошута
Прага, Чехія. Золотава ялинка розташувалась на Староміській площі, але цього разу без різдвяної ярмарки навкруги. Її скасували через заходи, які країни вживає для боротьби з Covid-19
4 Прага, Чехія. Золотава ялинка розташувалась на Староміській площі, але цього разу без різдвяної ярмарки навкруги. Її скасували через заходи, які країни вживає для боротьби з Covid-19
Париж, Франція.&nbsp;Одна з найочікуваніших ялинок країни стоїть в Galeries Lafayette. Величезну ошатну ялинку щороку вбирають за відповідною тематикою. Цього року команду дизайнерів надихнув &laquo;Маленький принц&raquo;
5 Париж, Франція. Одна з найочікуваніших ялинок країни стоїть в Galeries Lafayette. Величезну ошатну ялинку щороку вбирають за відповідною тематикою. Цього року команду дизайнерів надихнув «Маленький принц»
Вршава, Польща.&nbsp;Сяюча лісова красуня розташувалася перед Королівським замком у Старому місті
6 Вршава, Польща. Сяюча лісова красуня розташувалася перед Королівським замком у Старому місті
Вільнюс, Литва.&nbsp;Візуально ялинка виглядає дуже незвично &ndash; сучасна композиція заввишки 24 метри, її прикрашає майже 4 кілометри різдвяних вогнів, які змінюють кольори
7 Вільнюс, Литва. Візуально ялинка виглядає дуже незвично – сучасна композиція заввишки 24 метри, її прикрашає майже 4 кілометри різдвяних вогнів, які змінюють кольори
Нью-Йорк, США. Відому новорічну красуню в Рокфеллерівському центрі запалив мер міста Білл де Блазіо
8 Нью-Йорк, США. Відому новорічну красуню в Рокфеллерівському центрі запалив мер міста Білл де Блазіо
Відень, Австрія.&nbsp;За традицією, з 1959 року федеральні землі дарують Відню різдвяну ялинку, цього разу дарувальником був Зальцбург. З цієї землі до федеральної столиці привезли 32-метрову красуню, якій 130 років
9 Відень, Австрія. За традицією, з 1959 року федеральні землі дарують Відню різдвяну ялинку, цього разу дарувальником був Зальцбург. З цієї землі до федеральної столиці привезли 32-метрову красуню, якій 130 років
Мадрид, Іспанія. В іспанській столиці цього року ялинку на центральній площі вбрали в яскраво-блакитну ілюмінацію
10 Мадрид, Іспанія. В іспанській столиці цього року ялинку на центральній площі вбрали в яскраво-блакитну ілюмінацію
Рим, Італія.&nbsp;Ялинка на площі Венеції (Piazza Venezia), прямо навпроти монумента Вітторіано: саме вона вважається різдвяним деревом Риму
11 Рим, Італія. Ялинка на площі Венеції (Piazza Venezia), прямо навпроти монумента Вітторіано: саме вона вважається різдвяним деревом Риму
Київ, Україна. У цьому році головну ялинку висотою в 31 метр прикрасили понад 1500 іграшками та 10 кілометрами гірлянди. Вона оформлена в тематиці казкового лісу
12 Київ, Україна. У цьому році головну ялинку висотою в 31 метр прикрасили понад 1500 іграшками та 10 кілометрами гірлянди. Вона оформлена в тематиці казкового лісу

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