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28 грудня 2020, Київ 18:58
Фотогалереї
Новорічні ялинки в світі: де і як вбрали лісових красунь до свят – фоторепортаж
28 грудня 2020, 18:17
До новорічних свят в різних країнах світу вже вбрали лісових красунь. Як вони виглядають, дивіться у підбірці фото від Радіо Свобода.
1
Брюссель, Бельгія.
Ялинка в столиці європейської політики розташована в одному з найкрасивіших історичних місць міста, на центральній площі Гран-Плас
2
Лондон, Великобританія.
Невід'ємний новорічний атрибут встановили традиційно на Трафальгарській площі. Дерево є щорічним подарунком Великобританії від Норвегії, який дарується як символ дружби та співпраці між двома країнами
3
Будапешт, Угорщина.
Пишна ялинка вкрита синьою підсвіткою стоїть біля будівлі парламенту на площі Лайоша Кошута
4
Прага, Чехія.
Золотава ялинка розташувалась на Староміській площі, але цього разу без різдвяної ярмарки навкруги. Її скасували через заходи, які країни вживає для боротьби з Covid-19
5
Париж, Франція.
Одна з найочікуваніших ялинок країни стоїть в Galeries Lafayette. Величезну ошатну ялинку щороку вбирають за відповідною тематикою. Цього року команду дизайнерів надихнув «Маленький принц»
6
Вршава, Польща.
Сяюча лісова красуня розташувалася перед Королівським замком у Старому місті
7
Вільнюс, Литва.
Візуально ялинка виглядає дуже незвично – сучасна композиція заввишки 24 метри, її прикрашає майже 4 кілометри різдвяних вогнів, які змінюють кольори
8
Нью-Йорк, США.
Відому новорічну красуню в Рокфеллерівському центрі запалив мер міста Білл де Блазіо
9
Відень, Австрія.
За традицією, з 1959 року федеральні землі дарують Відню різдвяну ялинку, цього разу дарувальником був Зальцбург. З цієї землі до федеральної столиці привезли 32-метрову красуню, якій 130 років
10
Мадрид, Іспанія.
В іспанській столиці цього року ялинку на центральній площі вбрали в яскраво-блакитну ілюмінацію
11
Рим, Італія.
Ялинка на площі Венеції (Piazza Venezia), прямо навпроти монумента Вітторіано: саме вона вважається різдвяним деревом Риму
12
Київ, Україна.
У цьому році головну ялинку висотою в 31 метр прикрасили понад 1500 іграшками та 10 кілометрами гірлянди. Вона оформлена в тематиці казкового лісу
Новорічні ялинки в світі: де і як вбрали лісових красунь до свят – фоторепортаж
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