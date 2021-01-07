З 8 січня в Україні стартує запланований владою локдаун. Триватиме суворий карантин мінімум 16 днів – до 24 січня включно. На цей період закриються школи й університети, кафе, бари та ресторани, а магазини будуть продавати лише харчові продукти, всі інші товари потраплять під заборону. Правда їх можна буде купити онлайн, а поштові компанії, хоч і з обмеженнями, але продовжать роботу. Новорічні ялинки просто неба будуть відкриті, а ось концертів та святкових заходів проводити не будуть. Проте – не дивлячись на пандемію – багато українців не стали змінювати сімейних традицій. (Відео телеканалу «Настоящее время»).