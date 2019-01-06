У резиденції Вселенського патріарха триває богослужіння перед врученням томосу Україні – трансляція

У соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха, триває урочисте богослужіння перед врученням Вселенським патріархом Варфоломієм томосу про надання автокефалії Православній церкві України її предстоятелю, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

В урочистому богослужінні бере участь також президент України Петро Порошенко.

Очікується, що після завершення служби відбудеться урочисте вручення томосу про надання автокефалії Православній церкві України її предстоятелю Епіфанію.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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Перед тим синод Вселенського патріархату також зняв анафему (церковне прокляття) РПЦ, накладену свого часу на глав тодішніх УПЦ КП і УАПЦ, і повернув їх і підпорядкованих їм архієреїв і вірян у канонічне спілкування зі світовим православ’ям. Крім того, синод Вселенського патріархату скасував своє давнє рішення, яке Москва хибно трактувала як нібито передачу Московському патріархатові в церковне підпорядкування історичної Київської митрополії.

Після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної православної церкви України вже щонайменше 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури.

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Після того почнеться процес визнання нової церкви рештою помісних церков – який, за словами оглядачів, може тривати певний час.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо об’єднавчий собор, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні.

Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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