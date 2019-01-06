Міністр оборони прокоментував значення для армії томосу про автокефалію

Міністр оборони України Степан Полторак прокоментував значення для української армії надання Вселенським патріархатом томосу про автокефалію помісній канонічній Православній церкві України.

«Це дуже важливо. Для армії це дуже важливо. Тому що армія, яка не має духу, не має віри, є дуже вразливою, а армія з духом і з вірою – непереможна», – сказав Полторак в ефірі телеканалу «Прямий».

«Сьогодні величезне свято, і у мене так само душа радіє за те, що ми отримали об’єднану церкву. Це церква, яка молилася за Україну і за нашого воїна», – наводить також слова міністра прес-служба Міністерства оборони.

Раніше 6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос (церковну грамоту) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Це відбулося в день, коли православні України, які досі користуються юліанським церковним календарем, святкують переддень Різдва Христового – Святвечір. Водночас для Вселенського патріархату і більшості помісних православних церков, які перейшли на новоюліанський календар, 6 січня – це свято Благовіщення, і такою «благою вісткою» для України нині став томос. Свято Благовіщення також відоме за його грецькою назвою Епіфанія, що збігається з чернечим іменем глави ПЦУ Епіфанія.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

Частину священиків Української православної церкви, що є частиною Московського патріархату, головно на окупованих територіях, звинувачували в підтримці російської агресії, благословенні на війну проти України тощо. УПЦ (МП) як церковна організація заявляє, що не підтримує таких позицій.