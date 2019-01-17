Очільник ПЦУ Епіфаній назвав дату своєї інтронізації

Глава Православної церкви України Епіфаній оголосив, що його інтронізація відбудеться 3 лютого.

«Я хотів би офіційно оголосити, що інтронізація відбудеться 3 лютого», – сказав митрополит Епіфаній 17 січня в Києві на презентації книжки голови Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослава (Шевчука), якого він запросив на церемонію.

На тимчасовому сайті ПЦУ уточнюється, що інтронізація митрополита відбудеться під час літургії у Соборі Святої Софії Київської.

Раніше Епіфаній прогнозував, що його інтронізація відбудеться у лютому, але точної дати не називав.

3 лютого очільнику ПЦУ виповниться 40 років.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

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