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31 Січень 2019, Київ 18:34
Новини | Політика

Путін про Православну церкву України: «наскрізь фальшивий проект»

Президент Росії Володимир Путін (л) і патріарх РПЦ Кирило

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Президент Росії Володимир Путін назвав створення Православної церкви України проектом «наскрізь фальшивим» і «таким, що не стосується віри». Про це глава російської держави заявив 31 січня в Москві на урочистостях із нагоди 10-річчя інтронізації патріарха Російської православної церкви Кирила.

«Держава, влада Росії вважають абсолютно неприпустимим будь-яке втручання в церковні справи, ми поважали і поважатимемо незалежність церковного життя, тим більше – в сусідній суверенній країні. Тим не менш, залишаємо за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання», – сказав Путін, не конкретизувавши, про які саме дії йдеться.

Президент Росії також вважає, що в Україні відбувається «брутальне втручання в церковне життя», а ініціатори нинішніх процесів в українському церковному житті «ніби вчилися у безбожників минулого століття, які виганяли віруючих із храмів, переслідували священнослужителів».

Раніше патріарх Кирило неодноразово засуджував створення Православної церкви України
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Поправки до закону «Про свободу совісті й релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу, набрали чинності 31 січня.

Читайте також: Церква на вибір. Як працюватиме закон України про релігійні громади

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Згаданий вище закон прописує, як це можна зробити.

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