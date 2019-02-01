У Росії ніяк не заспокояться з приводу змін, які відбуваються у релігійному житті України і у світовому православ'ї. «Спекуляції і політиканство» – саме такі слова напередодні у своєму виступі використав президент Росії Володимир Путін, говорячи про релігійні процеси України. Очевидно, що він мав на увазі створення автокефальної помісної православної церкви України. При цьому Путін висловив упевненість, що Росія має право реагувати і захищати права людей на свободу віросповідання в іншій державі. Тим часом перехід парафій УПЦ (МП) до ПЦУ триває, таких переходів вже понад 100. Сама ж Православна церква в Україні днями офіційно зареєстрована Мінюстом України. Про церковні зміни в Україні та болісну реакцію Росію журналіст Віталій Портников говорив із релігієзнавцем Олексієм Смірновим, провідним науковим співробітником відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергієм Здіоруком та кореспондентом УНІАН у Москві Романом Цимбалюком.