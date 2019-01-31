Глава РПЦ Кирило сподівається приїхати в Україну і «помолитися в лаврі»

Глава Російської православної церкви, патріарх Кирило висловив сподівання, що зможе знову відвідати Україну.

«Політична ситуація і кон’юнктура – це такі скороминущі явища. Сьогодні – одні політичні сили, потім інші ... У мене зберігається надія, що я зможу помолитися в Києво-Печерській лаврі, зустрітися зі своїм віруючим народом, з єпископатом Української церкви (йдеться про УПЦ (Московського патріархату) – ред.), який сьогодні героїчно відстоює канонічне православ’я», – заявив Кирило.

В Україні патріарх Кирило відомий зокрема тим, що засудив створення української помісної церкви. Коментуючи російську агресію проти України ще в 2015 році, він назвав українців «затьмареними націоналізмом людьми», а самі бойові дії – наслідком «поділу церкви».

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