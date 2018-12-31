Патріарх Московський пригрозив Вселенському патріархові «Страшним судом»

Патріарх Московський Кирило пригрозив Вселенському патріархові Варфоломію «Страшним судом» через його підтримку створенню єдиної канонічної автокефальної помісної православної церкви в Україні, незалежної від Російської православної церкви.

Якщо ж Варфоломій відмовиться від «легалізації розкольників», як у Москві називають Православну церкву України (ПЦУ), то, обіцяє Кирило в оприлюдненому на сайті РПЦ посланні, Українська православна церква (Московського патріархату) і її глава митрополит Онуфрій «благословить» Вселенського патріарха.

У листі Кирило ставить під сумнів традиційні привілеї Вселенського патріарха, серед яких і такі, як розгляд церковних апеляцій чи визнання автокефалії новопосталих автокефальних церков (сама РПЦ, самопроголошена неканонічним чином, чекала на таке визнання 141 рік).

За давніми церковними канонами православного світу, благословення може надавати старший за саном. Саме Вселенський патріарх, як традиційно «перший серед рівних» чи «перший за честю», може благословляти всіх інших православних.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні, незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 листопада. Перед тим синод Вселенського патріархату також зняв анафему (церковне прокляття) РПЦ, накладену свого часу на глав тодішніх УПЦ КП і УАПЦ, і повернув їх і підпорядкованих їм архієреїв і вірян у канонічне спілкування зі світовим православ’ям. Крім того, синод Вселенського патріархату скасував своє давнє рішення, яке Москва хибно трактувала як нібито передачу Московському патріархатові в церковне підпорядкування історичної Київської митрополії.

Томос (церковну грамоту) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу патріарх Варфоломій має вручити главі Православної церкви України митрополитові Епіфанію 6 січня 2019 року.

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