Епіфаній пояснив, чому під час богослужінь згадують патріарха РПЦ Кирила

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній пояснив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, чому під час богослужінь він згадує патріарха Російської православної церкви Кирила: згадуючи главу РПЦ в молитвах, він виконує канонічні приписи православної церкви, які містяться в томосі.

«Звичайно, що до отримання томосу навіть після обрання мене як предстоятеля я не поминав у диптиху патріарха Кирила. І ми не молимося за патріарха Кирила. Але ми виконуємо канонічні приписи православної церкви і приписи, які містяться в томосі, в цьому документі, який засвідчує, що ми є автокефальною православною церквою. Ми молимося за єдність православної церкви. Тобто ми поминаємо всіх предстоятелів помісних православних церков. Тому і в диптиху серед них є і предстоятель РПЦ, патріарх Кирило», – пояснив Епіфаній в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

Українська церква прагне бути визнаною іншими помісними церквами, тому має дотримуватися канонічного порядку, наголосив він. «Подобається чи не подобається, але ми повинні навіть чимось жертвувати задля того, щоб у майбутньому отримати краще», – сказав Епіфаній.

«Ми рівняємося на нашу Константинопольську матір-церкву: незважаючи на те, що патріарх Кирило розірвав євхаристійні стосунки зі Вселенським патріархом, патріарх Варфоломій поминає його в диптиху серед інших предстоятелів помісних православних церков. Тому як предстоятель уже визнаної УПЦ також виконую канонічні приписи, які проголошують те, що предстоятель повинен поминати всіх інших предстоятелів, засвідчуючи єдність загалом православ’я. Тому ми не молимося за патріарха Кирила, ми молимося за єдність православної церкви», – резюмував Епіфаній.

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі.

Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї значної частини нинішньої УПЦ (МП), який уже триває, на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.