Партія «Сила людей» закликає Гнапа відмовитися від участі у виборах президента

Партія «Сила людей» закликала журналіста Дмитра Гнапа відмовитися від участі у виборах президента України. Політична сила вимагає повернути 2,5 мільйона гривень, які Гнап вніс як заставу кандидата в президенти.

У разі відмови партія готова «негайно скликати всеукраїнський з’їзд із цього питання».

Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії 3 лютого. Заставу для цього він збирав за допомогою громадськості. 7 лютого стало відомо, що у 2015 році Гнап пообіцяв передати на потреби армії 15 тисяч євро, які редакція проекту «Слідство. Інфо» отримала в рамках премії «Вільна преса Східної Європи-2015» за сприяння розвитку незалежної журналістики.

Після цього Гнап повідомив, що тоді він перевів 2 тисячі євро «роті розвідників, які стояли під Артемівськом», ще 3917 євро витратив на потреби «Слідство. Інфо», а залишок, 9087 євро, залишив на своєму рахунку.

Члени «Сили людей» та народні депутати Остап Єднак і Наталія Веселова закликали Гнапа відмовитися від участі в президентських виборах, однак журналіст не погодився.

8 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом у президенти.

Вибори відбудуться 31 березня 2019 року.