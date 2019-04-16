Зеленський vs Порошенко: хто політик і хто шоумен?

Гості програми «Ваша Свобода»: Дмитро Сіманський, політтехнолог; Андрій Плахонін, блогер, історик.

Кандидат у президенти України, нинішній глава держави Петро Порошенко заявив, що команда кандидата у президенти України Володимира Зеленського пропонує «обирати кота у мішку». А Зеленський порадив Порошенку не ставати шоуменом. Черговий обмін «люб’язностями» між кандидатами знову поставив питання про ці вибори: Порошенко проти Зеленського – зміст чи видовище?​

Олександр Лащенко: Пане Сіманський, як ви вважаєте, момент шоу справді настільки яскравий, що поглинув все: і зміст, і можливі концепції, програми? Чи, можливо, виборцям так і треба, їх і не цікавлять програми?

Із 2014 року в нашій країні існує величезний відкладений попит на нову якість політики

​Дмитро Сіманський: В маркетингу, в економіці є таке поняття, як «відкладений попит». Із 2014 року в нашій країні існує величезний відкладений попит на нову якість політики, на нових політиків, на чесну розмову, на коротшу дистанцію між політиком і його виборцем. І Зеленський не те, що осідлав цю хвилю, а став уособленням цього.

(Повна версія програми)

Порошенко прийшов у 2014 році з гаслом «Жити по-новому». Через те, що він це гасло не реалізував впродовж 5 років, ми маємо президента Зеленського

Цифри розгромної перемоги Зеленського над Порошенком нікого не дивують з тих людей, хто уважно спостерігав за трендами, за тим, як розвивається українське суспільство. Порошенко прийшов у 2014 році з гаслом «Жити по-новому». Через те, що він це гасло не реалізував впродовж 5 років, ми маємо президента Зеленського. До його перемоги, до його остаточної легітимізації лишилося 4 дні.

Сьогодні в Україні дуже зблизилися для звичайної людини політика і розвага, шоу, новини, кліпи, якісь інші речі, які сучасна людина сприймає все, як один величезний рядок якихось вражень, задоволень, смислів, натяків, переляків, якихось інших емоцій. Той з політиків, який зміг вхопити цю тенденцію, зрозуміти цей суспільний запит, виграє.

– Пане Плахонін, як ви вважаєте, концепції, програми і шоу, видовища?

Ми зараз Зеленського-президента не побачили, продовжуємо бачити Зеленського-шоумена

​Андрій Плахонін (переклад): Щодо технологій, то Зеленський переграв Порошенка. Інше питання – наповнення цього всього. Дистанцію він скоротив, нову якість показав. Але нову якість чого? Зеленського-політика, Зеленського-президента ми поки що ще не побачили.

Є книжки-розмальовки. Там є контури, які треба розфарбувати. Так ось, Зеленський – це навіть не контури у цій книжці, це якесь розмита пляма, яку виборець домальовує сам. Ми зараз Зеленського-президента не побачили, продовжуємо бачити Зеленського-шоумена. І в день тиші теж бачитимемо Зеленського-шоумена.

– Пане Сіманський, президент Петро Порошенко заявив, що команда Зеленського нібито пропонує обирати «кота у мішку». Справді «кіт у мішку», як ви вважаєте?

Зараз Порошенко вже практично готує своїх виборців до парламентських виборів

​Дмитро Сіманський: Навіть назва серіалу (Слуга народу» – ред.) – це вже потужна політична пропозиція виборцям. Чільний український політик заявив, що він вже не є небожителем, до якого треба якось сакрально ставитися, і ставитися і до посади президента, і до повноважень президента лише як до посади державного менеджера.

З цих виборів ми вийдемо кращими громадянами і кращими виборцями. Порошенка зараз вже не веде президентську кампанію. Зараз Порошенко вже практично готує своїх виборців до парламентських виборів.

– Пане Плахонін, Голобородько, Зеленський, взагалі реальність і віртуальність?

Те, що обіцяє президент Голобородько, не можна спитати з громадянина Зеленського

​Андрій Плахонін: Передвиборчий штаб Зеленського докладає стільки зусиль, щоб провести Китайську стіну між образом Голобородька і між образом Зеленського. Те, що обіцяє президент Голобородько, не можна спитати з громадянина Зеленського. У будь-кому випадку вибори, озвучені особисто, а не через Данилюка або через когось іншого, є суспільною угодою між кандидатом у президенти і виборцем. А цього немає.

2017 року пост Катерини Гандзюк: вона просто говорить, що Зеленський починає говорити українською тільки для того, щоб висміяти все українське

А про Гандзюк – це продовжується Голобородько. Вам прочитати, що про нього Гандзюк говорила? 2017 року пост Катерини Гандзюк, де вона просто говорить, що Зеленський починає говорити українською тільки для того, щоб висміяти все українське.

Президент посадив українських моряків? Український чи російський? Яких заходів ще може вжити президент, крім вже вжитих, щоб звільнити українських моряків?

Докоряючи аналізами, стадіоном, ефірами Порошенку, а вкинув це все сам Зеленський. Це теж продовжується технологія. Це також не конкретні заяви. Це конкретна провокація, яка робиться для того, щоб уникнути конкретної розмови, тому що сказати насправді немає чого.

Те, що зробив Порошенко, буде написано у всіх підручниках України

Однаково за Зеленського агітують (я роблю висновки з огляду соцмереж) люди, які ходили на «майдан Саакашвілі», і при цьому ж публіка – Портнов, Лукаш, «Антимайдан»!

Очікуваннями так (Зеленський зшив країну – ред.). тому що у нього немає відповідей. От як тільки він щось скаже, не Данилюк, а він, то відразу ж відвалиться якась частина, а, може, і не відвалиться.

Те, що зробив Порошенко, буде написано у всіх підручниках України. Мабуть, вже написано. Але, з іншого боку, теж треба розуміти, що те, що зробив Порошенко, мав зробити ще Ющенко. І це величезна трагедія цієї людини – Порошенка. Тому що провина його попередників (не у поганому сенсі цього слова), що йому довелося доробляти невиконані завдання своїх попередників. Але він це зробив. І ми маємо подякувати.

Російська пропагандистська машина проти Порошенка негативу працювала 5 років

А люди хочуть їсти, молодь хоче гуляти, сміятися, а Порошенко на це відповіді не має. Російська пропагандистська машина проти Порошенка негативу працювала 5 років. Наприклад, фейк «Порошенко-алкоголік» – хто вкинув? Росіяни. «Порошенко-вбивця» – це хто вкинув? Росіяни. І зараз продовжують користуватися цими фейками, які ходили у суспільстві всі ці 5 років і підтримувалося звідти. Наздогнати це за кілька тижнів, зрозуміло, неможливо. Але претензій до Порошенка у мене дуже багато.