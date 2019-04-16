Медіарух закликає Зеленського вийти до преси до 19 квітня

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» звернувся до кандидата в президенти України Володимира Зеленського із закликом провести прес-конференцію до офіційної дати дебатів, тобто до 19 квітня, щоб «забезпечити діалог з представниками медіа зокрема та українцями загалом».

«Наш професійний обов’язок як журналістів – доносити суспільно-важливу інформацію до громадян вчасно та в повному обсязі. Оскільки ви ігноруєте наші запити і прохання про інтерв’ю, ми не можемо виконувати функції, покладені на нас суспільством, у повному обсязі», – ідеться у зверненні.

«Доведіть, що принципи відкритості та прозорості, які ви декларуєте, – це не порожні слова та передвиборчі гасла», – вказують автори звернення, до якого приєдналися 20 медіаорганізацій, серед яких телеканал UA:Перший, Українське радіо, Громадське радіо, Радіо НВ, агентство «Укрінформ», видання «Новое время», «Український тиждень» та інші.

Під час своєї виборчої кампанії Володимир Зеленський кілька разів спілкувався з журналістами безпосередньо. Провідним каналом комунікації цього кандидата в президенти є поширення відеороликів, які стають інформаційними приводами для новин та матеріалів у медіа. Позицію Зеленського також висвітлює його штаб, який надсилає до засобів інформації текстові повідомлення.

За офіційними результатами виборів президента України 31 березня, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного голову держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Повторне голосування щодо цих двох кандидатур відбудеться 21 квітня.