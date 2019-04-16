Данилюк не підтверджує, що може очолити МЗС у разі перемоги Зеленського

Член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк не підтверджує, що претендує в разі перемоги Зеленського на посаду міністра закордонних справ України.

«Я це не підтверджую. Тому деякі люди в уряді зараз можуть трошки розслабитися, нічого боятися», – сказав Данилюк в ефірі телеканалу ICTV ввечері 15 квітня.

Він додав, що до 19 квітня Зеленський оприлюднить весь перелік осіб, які претендують на ключові посади в країні в разі його перемоги.

Про те, що колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк може очолити Міністерство закордонних справ у випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, раніше «Новому времени» заявив народний депутат і радник Зеленського Сергій Лещенко.

Данилюк був міністром фінансів України з квітня 2016 року до червня 2018 року.

Вибори президента України відбулися 31 березня. До другого туру вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Голосування відбудеться 21 квітня.