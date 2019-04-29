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29 Квітень 2019, Київ 21:53
Новини | Політика

У Зеленського звинуватили оточення Порошенка у «співпраці з російськими медіа»

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Команда обраного президента України, коміка Володимира Зеленського звинуватила оточення чинного президента Петра Порошенка в «тісній співпраці… з російськими медіа з метою дискредитації» Зеленського; в оточенні Порошенка звинуватили команду Зеленського у «відвертій брехні».

У фейсбучному дописі з заявою про висновок команди Зеленського про таку співпрацю жодних її прямих доказів при цьому не навели.

У заяві згадано, зокрема, про помилкове твердження народного депутата Володимира Ар’єва (фракція «Блок Петра Порошенка») щодо присутності поруч із Зеленським під час його перебування в Туреччині проросійського німецького політика Ґреґора Ґізі. Команда Зеленського визнала, що Ар’єв визнав свою помилку і вибачився, але назвала його «фейкотворцем» і заявила, що «його брехливе повідомлення набуло розповсюдження у ЗМІ».

Крім того, в заяві згадано про непідтверджені твердження щодо обставин перебування Зеленського в Туреччині російського каналу в месенджері «Телеґрам» під назвою «Нєзиґарь», який неофіційно пов’язують із Кремлем. «І знову ця брехня набула розголосу серед відданих прихильників ще діючого гаранта Конституції, а також у засобах масової інформації», – заявили в команді Зеленського.

«Під час короткострокового відпочинку Володимира Зеленського на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу «Росія», які представилися гостями готелю, відверто збрехавши, і навіть сфотографувалися із Володимиром Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію. Питання – кому це вигідно? Відповідь очевидна», – заявили також у Зеленського.

У заяві не пояснено, яким чином згадані випадки мають нібито свідчити про «тісну співпрацю» оточення Порошенка з російськими медіа з метою дискредитації Зеленського.

«Але відповідальність неминуча. І вона вже незабаром. Адже короткостроковий та досить неспокійний відпочинок Зеленського вже завершився. Він повертається до справ. Для декого вони можуть стати кримінальними», – пригрозили у Зеленського.

Сам Володимир Зеленський, як і з приводу більшості подій останніх днів, нічого про це не заявляв.

Відповідь його команді дав Володимир Ар’єв, допис якого став причиною одного зі звинувачень оточення Зеленського. Ще раз визнавши свою помилку і згадавши про своє вибачення, депутат наголосив: «У відповідь ми отримали відверту брехню Зе-команди про співпрацю з росЗМІ. Раджу Зе-фейкотворцям приїхати у червні в ПАРЄ і побачити наочно нашу «співпрацю», наприклад, зі Скабєєвою, яка перед виборами була така мила стосовно Зеленського, хоч тепер і змінила наратив. Або подивитися YouTube з попередніх «співпраць». І щось мені підказує – колективний Зеленський вибачатися не стане».

«Коли звинувачення у фейку саме містить фейк – це верх цинізму», – додав Ар’єв у коментарях.

Ольга Скабєєва, ведуча російського державного телеканалу «Росія-1», оприлюднила в соцмережах анонс передачі цього каналу з відеозаписом зустрічі представників каналу з Зеленським у Туреччині, про яку його команда згадувала як про нібито зразок співпраці оточення Порошенка з російськими ЗМІ.

Раніше в Парламентській асамблеї Ради Європи Ар’єв та інші члени делегації України мали кілька гострих протистоянь зі Скабєєвою, відомою її пропагандистською прокремлівською позицією, неприхильною до України.

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