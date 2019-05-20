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20 травня 2019, Київ 09:34
Новини | Політика

Центр Києва перекритий через інавгурацію президента

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня

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Урядовий квартал у центрі Києва перекритий через інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше Міністерство внутршніх справ попереджало, що 19 травня з 7:00 перекриють вулицю Липську в проміжку від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

З 6:00 20 травня і до завершення заходів перекриті:

  • проспект Бажана – від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
  • Наддніпрянське шосе – від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
  • Набережне шосе – від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
  • Дніпровський узвіз – від Набережного шосе до Паркової дороги;
  • алея Герої Крут – від площі Андрія Первозданного до площі Слави;
  • вулиця Івана Мазепи – від площі Слави до метро Арсенальна;
  • вулиця Михайла Грушевського – від вулиці Московської до Петрівської алеї;
  • Паркова дорога – від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
  • вулиця Шовковична – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;
  • вулиця Круглоуніверситетська – від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;
  • вулиця Лютеранська – від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
  • вулиця Городецького – від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;
  • вулиця Ольгінська – від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;
  • вулиця Інститутська – від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
  • Кріпосний провулок – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
  • вулиця Липська – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
  • вулиця Садова – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
  • вулиця Пилипа Орлика – від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
  • вулиця Академіка Богомольця – від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.

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