Центр Києва перекритий через інавгурацію президента

Урядовий квартал у центрі Києва перекритий через інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.
Раніше Міністерство внутршніх справ попереджало, що 19 травня з 7:00 перекриють вулицю Липську в проміжку від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.
З 6:00 20 травня і до завершення заходів перекриті:
- проспект Бажана – від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
- Наддніпрянське шосе – від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
- Набережне шосе – від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
- Дніпровський узвіз – від Набережного шосе до Паркової дороги;
- алея Герої Крут – від площі Андрія Первозданного до площі Слави;
- вулиця Івана Мазепи – від площі Слави до метро Арсенальна;
- вулиця Михайла Грушевського – від вулиці Московської до Петрівської алеї;
- Паркова дорога – від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
- вулиця Шовковична – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;
- вулиця Круглоуніверситетська – від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;
- вулиця Лютеранська – від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
- вулиця Городецького – від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;
- вулиця Ольгінська – від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;
- вулиця Інститутська – від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
- Кріпосний провулок – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
- вулиця Липська – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
- вулиця Садова – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
- вулиця Пилипа Орлика – від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
- вулиця Академіка Богомольця – від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.
Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.
За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.
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