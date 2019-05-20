У Верховній Раді відбудеться інавгурація Зеленського

20 травня о 10:00 у Верховній Раді відбудеться інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада.

Указ про організацію інавгурації 16 травня видав президент Петро Порошенко. Захід транслюватиме Національна телекомпанія.

На початку церемонії традиційно виконується гімн України, далі голова парламенту повідомляє про присутніх. Після цього голова ЦВК має оголосити результати виборів. Новообраний президент під час присяги кладе руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє. Виголосивши присягу, президент підписує її текст та передає голові Конституційного суду.

Після цього голова КС оголосить про вступ обраного президента на пост глави держави, а глава ЦВК вручить йому відповідне посвідчення. Президенту також вручають офіційні символи влади – штандарт, знак президента, гербову печатку та булаву.

Зеленський переміг у другому турі виборів президента України 21 квітня. За нього проголосували понад 73% виборців. За чинного президента свої голоси віддали менше ніж 25% виборців.