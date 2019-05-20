Радіо Свобода Daily: Інавгурація Зеленського – коли та як відбуватиметься

Інавгурація Зеленського

Сьогодні о 10:00 має відбутися інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

Команда Зеленського повідомила про три локації в Києві, де відбуватимуться події.

Згідно з отриманою Радіо Свобода короткою програмою урочистих заходів, із 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народові.

Кілька наступних подій прийматиме Маріїнський палац. Із 11:05 до 11:20 президент Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України.

Із 11:20 до 11:50 відбудеться вітання президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською глав іноземних делегацій.

На 12:00 – 13:30 планується участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду.

Ось тут можна знайти кілька фотографій з приготування до інавгурації.

Радіо Свобода вестиме пряму трансляцію всіх подій. Стежте за всім разом з нами!

Тепер коротко:

Президент України Петро Порошенко 17 травня звільнив свого речника Святослава Цеголка та 14 радників. А також Ірину Луценко з посади представника президента у Верховній Раді, а Ірину Геращенко – з посади уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

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Інтерв’ю з Нефьодовим

Чи таке ProZorro хороше, як його «малюють»? Навіщо першому заступнику міністра економічного розвитку Максиму Нефьодову партія і чи готовий він йти президентським шляхом Володимира Зеленського? Каха Бендукідзе казав, що реформатора мають ненавидіти, а із заступником міністра Нефьодовим вітаються? І як він обходиться без викраденого в нього «Infiniti»? Про це він розповів Радіо Свобода.

Спогади репресованої

19 травня в Україні відзначали День пам’яті жертв політичних репресій. Терор проти українців комуністична влада розпочала у 20-х роках ХХ століття. Жертвами стали мільйони громадян України, а це представники політичної, мистецької, наукової, духовної, військової еліт. Радянська влада руйнувала цінності і традиції українського народу, вселяла страх у людські серця. У західних областях України масові політичні репресії комуністична влада розпочала у 1939 році. Уся велика родина 81-річної львів’янки Марти Гулей (Введенська) зазнала політичних репресій. Її тато Микола Гулей був греко-католицьким священиком, а мама походила зі священичої сім’ї. У 1946 році батька серед інших отців УГКЦ примусово привезли у Святоюрський собор у Львові на псевдособор, на якому було ліквідовано греко-католицьку церкву. Спогади Марти Гулей читайте за посиланням.

Не дозволяйте іншим тероризувати та репресувати себе!

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