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18 травня 2019, Київ 13:10
Новини | Політика

Порошенко звільнив Луценко та Геращенко з посад представників президента

Президент України Петро Порошенко перебуває останні дні на посаді

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Президент України Петро Порошенко звільнив Ірину Луценко з посади представника президента у Верховній Раді, а Ірину Геращенко – з посади уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Відповідні укази датовані 17 травня.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко подала заяву на звільнення з посади уповноваженого президента 16 травня. Вона працювала з червня 2014 року.

Депутат Верховної Ради з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко оголосила про своє рішення звільнитися з посади представника президента в парламенті 17 травня. Вона працювала на цій посаді з квітня 2017 року.

Звільнення відбуваються за кілька днів до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, яка відбудеться 20 травня.

/**/ /**/ /**/ Президент України Петро Порошенко (л) та прес-секретар президента Святослав Цеголко (п), 6 вересня 2015 року
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