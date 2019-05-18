Порошенко звільнив Луценко та Геращенко з посад представників президента

Президент України Петро Порошенко звільнив Ірину Луценко з посади представника президента у Верховній Раді, а Ірину Геращенко – з посади уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Відповідні укази датовані 17 травня.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко подала заяву на звільнення з посади уповноваженого президента 16 травня. Вона працювала з червня 2014 року.

Депутат Верховної Ради з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко оголосила про своє рішення звільнитися з посади представника президента в парламенті 17 травня. Вона працювала на цій посаді з квітня 2017 року.

Звільнення відбуваються за кілька днів до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, яка відбудеться 20 травня.