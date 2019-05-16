Геращенко звільняється з посади уповноваженого президента щодо мирного врегулювання на Донбасі

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України щодо мирного врегулювання на Донбасі.

«Зараз ідуть дебати про перезавантаження мінських груп. Я хочу поінформувати вас, що сьогодні написала заяву як уповноважена президента Порошенка з мирного урегулювання ситуації на Донбасі, як представник України у гуманітарній групі з проханням звільнити мене від цих посад», – сказала Геращенко під час засідання неформальної депутатської групи «Мінська платформа» в парламенті.

Геращенко перебувала на посаді уповноваженого президента України щодо мирного врегулювання на Донбасі з червня 2014 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.