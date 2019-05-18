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18 травня 2019, Київ 14:42
Новини | Суспільство

Оприлюднено майже сотню документів КДБ про повернення кримських татар з депортації

В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом

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99 документів КДБ про майже півстолітню історію повернення кримських татар із заслання виклали у відкритий доступ.

Серед матеріалів, оприлюднених Центром дослідження визвольного руху та Архівом СБУ, – листівки та доповідні про голодування Мустафи Джемілева, відомості про «смолоскипа свободи» кримськотатарського народу Мусу Мамута та його акт самоспалення, звернення та маніфести.

Повідомлення КДБ про листування кримського татарина Османова з письменником Антоненко-Давидовичем
Повідомлення КДБ про листування кримського татарина Османова з письменником Антоненко-Давидовичем

«Шлях додому не був легким. Це була боротьба, це був тихий, але все ж спротив, – пояснює директор Галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут. – КДБ інформував керівництво УРСР, що станом на липень 1987 року в Криму було трохи більше 20 тисяч кримських татар. У липні 1990-го до Криму повернулося більше 80 тисяч киримли. А у вересні їх було вже більше 100 тисяч».

Наприклад, у лютому 1988 року у записці першому секретареві ЦК КПУ Володимиру Щербицькому голова КДБ Микола Голушко доповідав: «Останнім часом почастішали звернення до Кримських облвиконкомів татар, що проживають в Узбекистані та Краснодарському краї, з питань купівлі домогосподарств, реєстрації та працевлаштування. Екстремістами виношуються наміри з початком весни організувати масовий заїзд таких осіб на територію Криму».

Фрагмент доповідної записки КДБ про кримських татар з депортації до Криму, 1988 рік
Фрагмент доповідної записки КДБ про кримських татар з депортації до Криму, 1988 рік

Більше розсекречених документів радянських спецслужб про повернення кримських татар до Криму можна знайти на сайті Архіву визвольного руху.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

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