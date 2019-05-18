Оприлюднено майже сотню документів КДБ про повернення кримських татар з депортації

99 документів КДБ про майже півстолітню історію повернення кримських татар із заслання виклали у відкритий доступ.

Серед матеріалів, оприлюднених Центром дослідження визвольного руху та Архівом СБУ, – листівки та доповідні про голодування Мустафи Джемілева, відомості про «смолоскипа свободи» кримськотатарського народу Мусу Мамута та його акт самоспалення, звернення та маніфести.

«Шлях додому не був легким. Це була боротьба, це був тихий, але все ж спротив, – пояснює директор Галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут. – КДБ інформував керівництво УРСР, що станом на липень 1987 року в Криму було трохи більше 20 тисяч кримських татар. У липні 1990-го до Криму повернулося більше 80 тисяч киримли. А у вересні їх було вже більше 100 тисяч».

Наприклад, у лютому 1988 року у записці першому секретареві ЦК КПУ Володимиру Щербицькому голова КДБ Микола Голушко доповідав: «Останнім часом почастішали звернення до Кримських облвиконкомів татар, що проживають в Узбекистані та Краснодарському краї, з питань купівлі домогосподарств, реєстрації та працевлаштування. Екстремістами виношуються наміри з початком весни організувати масовий заїзд таких осіб на територію Криму».

Більше розсекречених документів радянських спецслужб про повернення кримських татар до Криму можна знайти на сайті Архіву визвольного руху.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.