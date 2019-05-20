Порошенко: пишаюся п’ятьма роками президентства

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що пишається п’ятьма роками свого керування країною. Про це Порошенко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt, оприлюдненому 20 травня.

«У цей час ми в Україні провели більше реформ, ніж за четверть століття до цього. І я цим пишаюсь, що захистив Україну від російської агресії. Звичайно, що реформи інколи є болючими, і як політична особа потрібно бути готовим, персональну ціну за це платити. Я розглядаю вибори, що відбулись, не як поразку… Це були вільні і чесні вибори, у яких переміг мій опонент, і я його з цим привітав. І я можу з гордістю сказати, що мою країну я вивів в нову еру свободи і демократії відповідно до європейських стандартів», – сказав президент, який 20 травня завершив свою каденцію.

20 травня у Верховній Раді відбувається інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

Зеленський переміг у другому турі виборів президента України 21 квітня. За нього проголосували понад 73% виборців. За п’ятого президента України Петра Порошенка свої голоси віддали менше ніж 25% виборців.