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20 травня 2019, Київ 11:00
Новини | Політика

Гройсман привітав Зеленського зі вступом на посаду президента України

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман із дружиною голосують на виборах президента

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави.

«Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу. І процес передачі влади так само відбувся чесно, прозоро й мирно. Успіхів у служінні на благо України, пане президенте!» – ідеться на сторінці Гройсмана в мережі Facebook.

Володимир Зеленський офіційно став президентом України 20 травня, склавши присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

У квітні він здобув перемогу в другому турі виборів президента, отримавши 73,22% голосів. П'ятий президент України Петро Порошенко мав 24,45%.

Повноваження президента тривають упродовж п'яти років.

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