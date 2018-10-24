Верховний суд відправив справу про засекречення декларацій керівництва СБУ на новий розгляд – ЦПК

Верховний суд відправив справу про засекречення декларацій керівництва Служби безпеки України на новий розгляд, повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

За даними ЦПК, який подав скаргу на рішення засекретити декларації, Верховний суд визначив, що попередні судові інстанції були не праві, коли назвали законним рішення про визнання інформації з декларацій керівництва СБУ державною таємницею та подачу декларацій не в систему Національного агентства з питань запобігання корупції, а у власну закриту систему.

У «Центрі протидії корупції» зазначають, що просять відкрити декларації лише керівництва СБУ, імена якого відомі, і не вимагають цього від секретних агентів чи людей, які воюють на сході України.

6 березня 2017 року «Центр протидії корупції» повідомив, що подав до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства. «Визнання керівництвом СБУ інформації про декларації державною таємницею, подачу декларацій не до НАЗК, а у власну закриту систему невідомого походження, доступ до якої мають тільки в службі, активісти вважають незаконним», – заявили в організації.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Але в СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, але «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».

У грудні 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.