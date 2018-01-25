Суд відхилив апеляцію щодо засекречування е-декларацій співробітників СБУ – ЦПК

Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу громадської організації «Центр протидії корупції» на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у визнанні протиправною засекречення Службою безпеки України даних декларацій її співробітників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ЦПК як позивач у справі.

«Суд відмовив нам і залишив декларації всіх сбушників засекреченими. Будемо відверті, це прогнозоване рішення. Ми не здаємось, плануємо подавати скаргу до Верховного суду», – йдеться у повідомленні.

Торік у жовтні Окружний адмінсуд Києва виніс рішення за позовом Центру протидії корупції до СБУ у зв’язку з засекреченням декларацій керівництва спецслужби. ЦПК намагався в судовому порядку змусити СБУ розсекретити декларації керівництва та слідчих, а також визнати незаконними створення спецслужбою власної системи обробки та зберігання декларацій.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Але в СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, однак «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».