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25 Січень 2018, Київ 21:21
Новини | Політика

Суд відхилив апеляцію щодо засекречування е-декларацій співробітників СБУ – ЦПК

Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу громадської організації «Центр протидії корупції» на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у визнанні протиправною засекречення Службою безпеки України даних декларацій її співробітників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ЦПК як позивач у справі.

«Суд відмовив нам і залишив декларації всіх сбушників засекреченими. Будемо відверті, це прогнозоване рішення. Ми не здаємось, плануємо подавати скаргу до Верховного суду», – йдеться у повідомленні.

Торік у жовтні Окружний адмінсуд Києва виніс рішення за позовом Центру протидії корупції до СБУ у зв’язку з засекреченням декларацій керівництва спецслужби. ЦПК намагався в судовому порядку змусити СБУ розсекретити декларації керівництва та слідчих, а також визнати незаконними створення спецслужбою власної системи обробки та зберігання декларацій.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Але в СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, однак «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».

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