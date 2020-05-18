Cуд у Нідерландах арештував два російських бренди горілки

Cуд у Нідерландах наклав арешт на два російських бренди горілки – Stolichnaya та Moskovskaya, які належать Росії через федеральне казенне підприємство «Союзплодоимпорт», повідомляють РБК і нідерландське видання NRC.

Арешт накладено у зв’язку з відновленням у Нідерландах «справи ЮКОСа», в рамках якої колишні акціонери нафтової компанії, які сукупно володіли 70% ЮКОСа, втратили гроші під час експропріації та банкрутства компанії, пише «Настоящее время».

Третейський суд в Гаазі постановив у 2014 році, що Росія повинна виплатити компенсацію колишнім акціонерам компанії і вказав, що Росія фактично експропріювала ЮКОС у законних власників. А Міжнародний апеляційний суд Гааги навесні 2020 року зобов’язав Росію виплатити понад 50 мільярдів доларів за цим позовом. Але Росія платити відмовляється. У зв’язку з цим колишні акціонери ЮКОСу вже кілька років звертаються до судів США, Франції, Великобританії, Бельгії і Нідерландів з вимогою арешту майна Росії за кордоном.

"Поки Російська Федерація ігнорує рішення міжнародних судів, ми будемо конфісковувати російську державну власність відповідно до закону. Претензія на товарні знаки в Нідерландах – це тільки початок», – наводить NRC слова Тіма Осборна, одного з представників екс-акціонерів ЮКОСа.

Права на бренд Stolichnaya і Moskovskaya нідерландський суд остаточно закріпив за Росією кілька місяців тому – у Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі. Колись ці права належали бізнесменові Юрію Шефлеру, власнику SPI Group, який в кінці 1990-х років заплатив за 43 відомих бренди, зокрема Stolichnaya і Moskovskaya, 300 тисяч доларів. Росія близько 15 років судилася за горілчані бренди, стверджувала, що марки були незаконно приватизовані. До 2015 року вартість тільки Stolichnaya і Moskovskaya досягала, за експертними оцінками, 2 мільярдів доларів.

Андрій Кондаков, гендиректор АНО «Міжнародний центр правового захисту» (МЦПЗ), який представляє інтереси Росії в справі проти колишніх акціонерів ЮКОСа, повідомив, що йому відомо про арешт горілчаних брендів Росії. Росія має намір оскаржувати ці арешти в стандартному порядку.

Позивачами у справі ЮКОСа проти Росії виступають три офшорні структури – Hulley Enterprises, Yukos Universal і Veteran Petroleum, що входили в Group Menatep Limited (GML). Представник GML Джонатан Хілл повідомив РБК, що заарештовані горілчані бренди можуть продати на публічному аукціоні у вересні, а виручені від їх продажу гроші підуть колишнім акціонерам ЮКОСа в якості погашення компенсації.