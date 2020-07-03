Міністр фінансів: я не бачу жодних підстав для паніки

Міністр фінансів Сергій Марченко «не бачить жодних підстав для паніки». Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 2 липня.

«Я вважаю, що на сьогоднішній момент день цей завершиться, усі заспокояться, курсова стабільність заспокоїться і все буде в нас в порядку. Я не бачу жодних підстав для паніки і жодних підстав, щоб ми сказали, що в нас щось відбувається не так», – сказав Марченко.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Наступного дня долар подорожчав на 41 копійку, а євро – на 66.