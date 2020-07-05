Хто очолить НБУ замість Смолія?

3 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку голови Національного банку України Якова Смолія. За таке рішення проголосували 286 народних депутатів, проти – 43. 11 парламентарів утрималися, 29 не голосували. Хто тепер може та має очолити НБУ? Відповідь на це питання дали народні депутати та міністр фінансів.

Олександр ТРУХІН, член фракції «Слуга народу»:

У нашій команді лише найкращі! Тому, якщо буде відбір і голосування, і вибори, то вибір ляже лише на найбільшого професіонала. Однозначно.

Людмила БУЙМІСТЕР, членкиня фракції «Слуга народу»:

Я думаю, що всі кандидати мають представити своє бачення. Провести такі... У нас же популярні зараз праймеріс. От нам треба провести такі самі праймеріс до незалежних регуляторів і тоді вже ухвалювати зважене рішення, хто представить як програму.

Наталія КОРОЛЕВСЬКА, членкиня фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Від того, хто буде керувати Нацбанком, буде залежати вся кредитна фінансова політика України, від цього буде залежати вся фінансова грошова кровоносна система нашої країни. Ми поки не почули жодної офіційної версії, хто би міг цю роботу провести.

За нашим принципом, єдиним критерієм має бути в цієї людини професіоналізм і незалежність. Тобто вона має бути проукраїнською людиною, професійною людиною. Щоб на неї не мали вппиву в жодному разі ні олігархи, ні корпорації фінансові, ні міжнародні спонсори, ні міжнародні валютні фонди, ні іноземні посли... Треба, щоб ця людина представляла інтереси фінансово-грошової політики нашої країни і, звісно, щоб це був професіонал.

Ірина ГЕРАЩЕНКО, членкиня фракції «Європейська солідарність»:

Прізвище не має значення в системі координат Зеленського. Ми вперше живемо в країні, де 70 відсотків українців не знає прізвища прем'єр-міністра, 90 відсотків не знають прізвищ міністрів. І не тому, що у нас все так добре в країні, що українцям не треба взагалі цікавитися політикою. А тільки тому, що вони усвідомлюють, що цей уряд сформовано Зеленським, і це люди, які обиралися по шкалі лояльності.

Тому прізвище наступного голови Нацбанку є непринциповим. Там буде обиратись за одним критерієм: лояльність, можливість виконувати вказівки Банкової, вмикати цей станок друкарський, коли треба.

Володимир ЦАБАЛЬ, член фракції «Голос»:

Наприклад, пан Лавренчук, про якого там почали казати, він хороший банкір, його поважають в Україні, поважають на Заході. Це призначення дещо б заспокоїло і іноземних наших партнерів (МВФ маю на увазі), і інвесторів, які зараз масово почали виходити з українських активів, створюючи тиск і на українську валюту, на гривню, тиск на девальвацію. Це була б, напевно, хороша кандидатура, яка б подала хороший сигнал. Але, на жаль, я думаю, що от такого роду кандидатур не погодять.

Пан Шевченко, він був головою «Укргазбанку» при різних урядах. Це означає, що він досить схильний, щоб іти на компроміс із різними владами. Я думаю, що будуть десь такого роду кандидатури, що призначать когось такого більш... Ну, хто буде більш зговірливий, хто буде виконувати ті забаганки (я не кажу 100 відсотків, але більше виконувати ті забаганки), які є в Офісу президента.

Сергій МАРЧЕНКО, міністр фінансів:

Насамперед це має бути людина з досвідом. Це має бути банкір, макроекономіст, професійний дипломат, людина, яка має довіру всієї банківської системи, яка може заспокоїти, яка є професійною і яку можуть і мають сприймати міжнародні інвестори і наші міжнародні партнери. Це вичерпний, я вважаю, перелік.

Я вважаю, що зараз є всі можливості для того, щоб знайшли швидко нормальну, якісну кандидатуру, яку підтримав би парламент, і в нас би ситуація заспокоїлась, і далі б ми почали працювати з новим керівником Національного банку.