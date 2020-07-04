Зеленський не бачить необхідності стримувати курс гривні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить необхідності стримувати курс гривні після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.

«Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, чи не повинні, чи ми все-таки в ринкових умовах», – сказав він на брифінгу під час перебування в місті Южному Одеської області.

За словами президента, керівники банків, із якими він мав зустрічі, «всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Нацбанку».

«Всі не бачать якихось ризиків… Усі багато разів казали, що долар завтра буде 100 гривень. Я думаю, що це якась фантастика», – сказав Зеленський.

3 липня Верховна Рада України підтримала подання Володимира Зеленського про відставку Якова Смолія з посади голови Нацбанку. Ввечері 1 липня Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск».

Наступного дня після заяви Смолія, 2 липня, гривня різко впала – на 41 копійку щодо долара і на 66 копійок щодо євро. 3 липня курс стабілізувався практично на цьому новому рівні.

В уряді стверджують, що підстав для паніки немає.

В Офісі президента у відповідь на занепокоєння з боку інвесторів і бізнес-спільноти запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.