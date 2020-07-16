СБУ провела обшуки в мерії Дніпра через ймовірні оборудки

Служба безпеки України 16 липня провела обшуки й вилучила документи в мерії Дніпра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердило джерело в міській раді.

За даними з пресцентру обласного управління СБУ, обшуки також провели у службових кабінетах Держгеокадастру в Дніпропетровській області.

Як поінформували в СБУ, слідчі дії повязані з розслідуванням кримінального провадження щодо оборудок із землею, яка належить територіальній громаді Дніпра.

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За попередньою версію слідства, пів сотні земельних ділянок ринковою вартістю 1,5 мільярда гривень у Дніпрі незаконно перейшли у власність забудовників. Зокрема йдеться про знищення об’єктів культурної спадщини міста, які були розташовані на цих ділянках.

Кримінальне провадження відкрили за статтями 190 (шахрайство) та 364 (зловживання слубовим становищем) Кримінального кодексу України.

У мерії Дніпра у четвер спершу відмовилися офіційно коментувати ситуацію. Увечері пресслужба мерії оприлюднила інформацію про те, що обшуки в мерії були повязані зі справою проти головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області щодо оборудки з продажу землі за підробними документами. У цій справі міськраду Дніпра визнано потерпілою стороною, заявили в мерії.