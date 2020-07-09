СБУ викрила групу агітаторів за фейкову «Запорізьку народну республіку»

У Службі безпеки повідомили, що її співробітники у Запоріжжі припинили діяльність групи сепаратистів, які «в інтересах ворожих спецслужб розхитували ситуацію в регіоні та пропагували ідеї «руської весни».

«За даними досудового слідства, зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, послідовники якого виступають за відділення південно-східних регіонів від України для створення на їх території терористичних організацій за зразком «Л/ДНР». Після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року зловмисники виїхали до тимчасово окупованого проросійськими силами Луганська. Спочатку вони допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости та барикади навколо захоплених адміністративних будівель, а пізніше розпочали співпрацю із представниками так званого «силового блоку Л/ДНР». За задумом кураторів учасники групи мали повернутися в Запоріжжя і чекати подальших вказівок. Терористи планували використовувати групу для здійснення підривної діяльності та нагнітання суспільних настроїв на мирній території України», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у Запоріжжі підозрювані займалися розповсюдженням перед державними святами «деструктивних матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації та створення фейкової «Запорізької народної республіки».

«Під час слідчих дій за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих «Л/ДНР» і країни-агресора, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що наразі відкрите кримінальне провадження за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного режиму.

Інформації про самих учасників групи і їх кількість не повідомляється.